Генассамблея ООН собирает спецсессию из-за коронавируса

Фото: представители стран в ООН обсудят проблемы пандемии (flickr)

Генассамблея ООН проведет 3-4 декабря специальную сессию по ответам на вызовы пандемии COVID-19. Выступления иностранных лидеров планируются в интерактивном режиме.

Об этом сообщает официальный сайт ООН.

"Пандемия COVID-19 стала не только самым глобальным кризисом в области здравоохранения за все 75 лет с момента создания ООН. Она также превратилась в гуманитарный социально-экономический кризис, охватив сферы безопасности и прав человека", - отметили в ООН.

В заседании примут участие главы государств, правительств, профильных ведомств из более 150 стран мира, генсек ООН, президенты Генассамблеи, Экономического и социального совета (ЭКОСОС), глава ВОЗ, и другие представители международных организаций.

Ожидается, что Украину представит на заседании министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

3 декабря пройдут общие дебаты для обмена опытом. 4 декабря запланирован интерактивный диалог - серия тематических панелей о ключевых аспектах влияния пандемии COVID-19 и реагирования на них.

Речь пойдет о реагировании со стороны ООН в гуманитарной сфере и области здравоохранения, изготовлении вакцины, а также социально-экономическом влиянии в глобальном измерении.

Напомним, разработчик "украинской вакцины" от COVID-19, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов отметил, что сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса в Украине изменится уже к Новому году, когда пандемия должна пойти на спад.

РБК-Украина писало, что в Европе выросли антисемитские настроения во время пандемии коронавируса.