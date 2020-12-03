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Генасамблея ООН збирає спецсесію через коронавирус

Нью-Йорк, Четвер 03 грудня 2020 09:59
Генасамблея ООН збирає спецсесію через коронавирус
Фото: представники країн в ООН обговорять проблеми пандемії (flickr)
Автор: РБК-Україна

Генасамблея ООН проведе 3-4 грудня спеціальну сесію з відповідей на виклики пандемії COVID-19. Виступи іноземних лідерів плануються в інтерактивному режимі.

Про це повідомляє офіційний сайт ООН.

"Пандемія COVID-19 стала не тільки найбільш глобальною кризою в галузі охорони здоров'я за всі 75 років з моменту створення ООН. Вона також перетворилася на гуманітарну соціально-економічну кризу, охопивши сфери безпеки і прав людини", - відзначили в ООН.

У засіданні візьмуть участь глави держав, урядів, профільних відомств з понад 150 країн світу, генсек ООН, президенти Генасамблеї, Економічної і соціальної ради (ЕКОСОР), голова ВООЗ та інші представники міжнародних організацій.

Очікується, що Україну представить на засіданні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

3 грудня відбудуться загальні дебати для обміну досвідом. 4 грудня заплановано інтерактивний діалог - серія тематичних панелей про ключові аспекти впливу пандемії COVID-19 і реагування на них.

Піде мова про реагування з боку ООН в гуманітарній сфері і галузі охорони здоров'я, виготовлення вакцини, а також соціально-економічний вплив в глобальному вимірі.

Нагадаємо, розробник "української вакцини" від COVID-19, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов зазначив, що складна епідеміологічна ситуація через коронавирус в Україні зміниться вже до Нового року, коли пандемія повинна піти на спад.

РБК-Україна писало, що в Європі виросли антисемітські настрої під час пандемії коронавирусу.

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