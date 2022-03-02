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Генассамблея ООН приняла резолюцию по вторжению России в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла 2 марта резолюцию с осуждением нападения России на Украину. Документ поддержали представители более 140 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию сессии Генассамблеи ООН.

За резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую вторжение России в Украину, проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались - 35. Не поддержали документ Беларусь, Северная Корея, Сирия, РФ и Сирия.

Среди воздержавшихся - Китай, Индия, Казахстан, Армения, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, Киргизия, Вьетнам, Южная Африка, Никарагуа, Центральная Африканская республика.

Резолюция осуждает войну России против Украины и решение Москвы повысить готовность сил сдерживания. Документ также содержит требование к РФ немедленно прекратить боевые действия.

Ключевыми в резолюции являются три позиции:

  • признание факта, что Россия совершила агрессию против Украины;
  • требование к России прекратить огонь;
  • требование к России вывести свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах (включая Крым и Донбасс).

Напомним, решение о созыве экстренного заседания Генассамблеи по ситуации в Украине 27 февраля принял Совбез ООН.

Отметим, российская сторона наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий Москву прекратить войну с Украиной.

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