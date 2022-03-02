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Генассамблея ООН примет резолюцию "Агрессия против Украины": ключевые позиции

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня Генеральная Ассамблея ООН примет резолюцию по войне России против нашей страны. Она называется "агрессия против Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.

"Сегодня будет важный день на дипломатическом фронте. Генеральная ассамблея ООН примет резолюцию с говорящим названием "Агрессия против Украины", - сказал министр.

Ключевые позиции

По его словам, в ней есть много важных вещей, но ключевыми являются три позиции:

  • признание факта, что Россия совершила агрессию против Украины;
  • требование к России прекратить огонь;
  • требование к России вывести свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах (включая Крым и Донбасс).

"Эта резолюция будет намного круче, чем что-либо, что мы имели прежде. И хотя, конечно, россияне начнут захлебываться в историях о том, что эта резолюция "политическая и ничего не решает", но бумаги все помнят и обязательно будут использованы в международных судах, когда мы будем судить всех этих варваров и их варварскую страну", - резюмировал Кулеба.

Напомним, вчера Совет ООН по правам человека провел срочное заседание из-за войны в Украине. Во время которой дипломаты показали бойкот России и поддержали Украину.

Так, представители десятка стран покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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ООНДмитрий КулебаВойна России против Украины