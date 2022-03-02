Генасамблея ООН ухвалить резолюцію "Агресія проти України": ключові позициї

"Сьогодні буде важливий день на дипломатичному фронті. Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію з промовистою назвою "Агресія проти України", - сказав міністр.

Ключові позиції

За його словами, в ній є багато важливих речей, але ключовими є три позиції:

визнання факту, що Росія вчинила агресію проти України;

вимога до Росії припинити вогонь;

вимога до Росії вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах (включно з Кримом і Донбасом).

"Ця резолюція буде набагато крутіша, ніж будь-що, що ми мали колись до цього. І хоча, звісно, росіяни почнуть захлинатися в історіях про те, що ця резолюція "політична та нічого не вирішує", але папери все пам'ятають і обов'язково будуть використані в міжнародних судах, коли ми будемо судити всіх цих варварів і їхню варварську країну", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, вчора Рада ООН з прав людини провела термінове засідання через війну в Україні. Під час якої дипломати показали бойкот Росії і підтримали Україну.

Так, представники десятка країн покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

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