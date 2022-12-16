Генасамблея ООН засудила російські репресії у Криму

Уточнюється, що резолюцію підтримали 82 країни, 80 утрималися та 13 висловилися проти.

У тексті резолюції міститься заклик до Росії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб негайно покінчити з усіма порушеннями та зловживаннями щодо жителів Криму.

Серед них, згідно з документом, дискримінаційні заходи та методи, довільні затримання та арешти, тортури та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження.

Згадуються також сексуальне та гендерне насильство, у тому числі з метою змусити затриманих осіб свідчити проти себе чи співпрацювати із силовиками.

Які країни голосували проти документа

Росія;

Білорусь;

Зімбабве;

Іран;

Китай;

КНДР;

Куба;

Малі;

Нікарагуа;

Сирія;

Судан;

Еритрея;

Ефіопія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що не проти розглянути варіанти, що передбачають повернення Криму невійськовим шляхом.

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