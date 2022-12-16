Генассамблея ООН осудила российские репрессии в Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, осуждающую российские репрессии и нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
Уточняется, что резолюцию поддержали 82 страны, 80 воздержались и 13 высказались против.
В тексте резолюции содержится призыв к России принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма.
В их числе, согласно документу, дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения.
Упоминаются также сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или сотрудничать с силовиками.
Какие страны голосовали против документа
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что не прочь рассмотреть варианты, предусматривающие возвращение Крыма невоенным путем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.