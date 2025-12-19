UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про дотримання прав людини на ТОТ

Фото: засідання Генасамблеї ООН (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованих Росією територіях України, включаючи Крим та Севастополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі Х.

Міністр повідомив, що Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року.

За словами Сибіги, документ рішуче засуджує агресію Росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України, а також вимагає негайного припинення війни та виведення російських військ.

"Резолюція посилює міжнародний моніторинг серйозних порушень прав людини та гуманітарного права і підкреслює необхідність відповідальності", - підкреслив голова МЗС.

Він висловив вдячність всім 79 державам-членам ООН за їхню принципову підтримку.

Фото: X.com Андрія Сибіги 

Рішення Генасамблеї ООН щодо України

Як повідомлялось раніше, 4 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до РФ негайно повернути українських дітей.

Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца заявила, що ця резолюція стосується не політики, а винятково гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти і що війна РФ проти України зробила дітей найвразливішою ціллю агресії.

За словами дипломатки, росіяни не тільки вбивають і калічать дітей, а й намагаються стерти їхню ідентичність. На окупованих територіях і в Росії українським дітям забороняють рідну мову, літературу та історію, а нав'язують ворожу пропаганду. Дітей змушують повторювати фейки про "нацистську державу", а також залучають до так званих "дитячих армій", де їх піддають "військовому вишколу та ідеологічній обробці".

Також 24 лютого 2025 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо України. США та РФ голосували проти.

Що таке Генасамблея ООН та які рішення ухвалює - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ООНВійна в Україні