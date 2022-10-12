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Генасамблея ООН продовжила дебати по резолюції щодо України: трансляція

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Нью Йорк, Середа 12 жовтня 2022 17:47
Генасамблея ООН продовжила дебати по резолюції щодо України: трансляція Ілюстративне фото: Генасамблея ООН продовжила дебати щодо резолюції щодо України (un.org)
Автор: Іван Носальський

Генеральна асамблея ООН у середу, 12 жовтня, проводить обговорення по резолюції щодо засудження спроб анексії тимчасово окупованих територій України Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Під час засідання делегати проводять дебати щодо резолюції "Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", співавторами якої є десятки країн.

Документом пропонується засудити проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України, в ньому також міститься вимога до Росії "негайно і беззастережно скасувати свої рішення від 21 лютого та 29 вересня 2022 року щодо статусу окремих районів Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України".

Після дебатів відбудеться голосування по резолюції. Представники РФ пропонували зробити його таємним, але Генасамблея не підтримала такої ініціативи країни-агресора.

Варто зауважити, що раніше проект резолюції такого змісту розглядали у рамках Ради безпеки ООН, але Росія наклала на нього вето. У Генасамблеї такого права ніхто не має.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що анексія Росією українських територій не може бути визнана, оскільки це суперечить статуту Організації.

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