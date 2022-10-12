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Генассамблея ООН продолжила дебаты по резолюции насчет Украины: трансляция

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Нью-Йорк, Среда 12 октября 2022 17:47
Генассамблея ООН продолжила дебаты по резолюции насчет Украины: трансляция Иллюстративное фото: Генассамблея ООН продолжила дебаты по резолюции насчет Украины (un.org)
Автор: Иван Носальский

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, проводит обсуждения по резолюции насчет осуждения попыток аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

В ходе заседания делегаты проводят дебаты по резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава Организации Объединенных Наций", соавторами которой являются десятки стран.

Документом предлагается осудить проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, в нем также содержится требование к России "немедленно и безоговорочно отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающиеся статуса отдельных районов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины".

После дебатов состоится голосование по резолюции. Представители РФ предлагали сделать его тайным, но Генассамблея не поддержала такую инициативу страны-агрессора.

Стоит заметить, что ранее проект резолюции подобного содержания рассматривали в рамках Совета безопасности ООН, но Россия наложила на него вето. В Генассамблее подобного права ни у кого нет.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что аннексия Россией украинских территорий не может быть признана, поскольку это противоречит уставу Организации.

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