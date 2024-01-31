Гелікоптери, БТРи та ракети: що у новому пакеті допомоги від Німеччини

До нового військового пакету увійшли:

24 бронетранспортери;

4 гусеничних всюходи Bandvagn 206;

ракети для системи ППО IRIS-T SLS;

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;

3 танки для розмінування WISENT 1;

4 спецпристроїв на танки для розмінування;

понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

система проти морських мін;

система відеоспостереження Satcom;

4 автомобілі для прикордонної служби;

450 ланцюгів протиковзання;

194 тисячі індивідуальних сухпайків.

Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить шість

міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні шести вертольотів Sea King.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.