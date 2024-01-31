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Гелікоптери, БТРи та ракети: що у новому пакеті допомоги від Німеччини

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

  • 24 бронетранспортери;
  • 4 гусеничних всюходи Bandvagn 206;
  • ракети для системи ППО IRIS-T SLS;
  • 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;
  • 3 танки для розмінування WISENT 1;
  • 4 спецпристроїв на танки для розмінування;
  • понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • система проти морських мін;
  • система відеоспостереження Satcom;
  • 4 автомобілі для прикордонної служби;
  • 450 ланцюгів протиковзання;
  • 194 тисячі індивідуальних сухпайків.

Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить шість 

міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні шести вертольотів Sea King.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.

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