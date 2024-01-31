Вертолеты, БТРы и ракеты: что в новом пакете помощи от Германии

В новый военный пакет вошли:

24 бронетранспортера;

4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;

ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;

1 мостоукладчик BIBER с запчастями;

3 танка для разминирования WISENT 1;

4 спецустройства на танки для разминирования;

более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

система против морских мин;

система видеонаблюдения Satcom;

4 автомобиля для пограничной службы;

450 цепей противоскольжения;

194 тысячи индивидуальных сухпайков.

Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит шесть

министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине шести вертолетов Sea King.

Позиция Германии по Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.