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Вертолеты, БТРы и ракеты: что в новом пакете помощи от Германии

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В новый военный пакет вошли:

  • 24 бронетранспортера;
  • 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
  • ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;
  • 1 мостоукладчик BIBER с запчастями;
  • 3 танка для разминирования WISENT 1;
  • 4 спецустройства на танки для разминирования;
  • более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • система против морских мин;
  • система видеонаблюдения Satcom;
  • 4 автомобиля для пограничной службы;
  • 450 цепей противоскольжения;
  • 194 тысячи индивидуальных сухпайков.

Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит шесть

министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине шести вертолетов Sea King.

Позиция Германии по Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

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