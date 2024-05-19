Гелікоптер із президентом Ірану здійснив жорстку посадку

Сьогодні, 19 травня, гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив грубу посадку,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Оновлено о 16:22.
На борту вертольота, окрім президента, був і глава МЗС Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан.
Попередньо, є ймовірність, що загиблих на борту немає. Один з пасажирів президентського борту вже вийшов на зв'язок.
Як пише іранське видання Tasnim, наразі на місце події в гірській місцевості прямують рятувальники, але ситуацію ускладнює туман.
Нагадаємо, на початку року в авіакатастрофі загинув колишній президент Чилі Себастьян Піньєра.
До того ми повідомляли, що в Бельгії літак врізався в автомобіль. В результаті авіатрощі загинули двоє громадян Німеччини.
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