Гелікоптер із президентом Ірану здійснив жорстку посадку

Оновлено о 16:22.

На борту вертольота, окрім президента, був і глава МЗС Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

Попередньо, є ймовірність, що загиблих на борту немає. Один з пасажирів президентського борту вже вийшов на зв'язок.

Як пише іранське видання Tasnim, наразі на місце події в гірській місцевості прямують рятувальники, але ситуацію ускладнює туман.