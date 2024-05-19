Вертолет с президентом Ирана совершил грубую посадку

Согласно первым сообщениям, вертолет, на борту которого находился президент Ирана, совершил грубую посадку. К месту происшествия направляются все спасательные службы.

Обновлено в 16:22.

На борту вертолета, кроме президента, находился и глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан.

Предварительно есть вероятность, что погибших на борту нет. Один из пассажиров президентского борта уже вышел на связь.

Как пишет иранское издание Tasnim, на место происшествия в горной местности направляются спасатели, но ситуацию усложняет туман.

Обновлено в 16:41.

Агентство Mehr сообщило, что с президентом Ирана пока все в порядке, он едет в Тебриз на автомобиле в составе кортежа.