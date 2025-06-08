Гелева АКБ для авто: який в ній сенс і коли вона потрібна

Від типу акумулятора залежить ефективність його роботи в машині та строк служби. Чи справді гелеві батареї найкращі для авто і чи варто за них переплачувати?

Про всі плюси і мінуси так званих гелевих акумуляторів читайте в матеріалі РБК-Україна .

Які бувають АКБ

Почати треба з того, що всі автомобільні акумулятори є стартерними, тобто призначені щоб крутити стартер при запуску машини. Це серйозне завдання, і всі характеристики автомобільних АКБ саме йому і підпорядковані.

В природі крім стартерних є інші типи батарей за призначенням (тягові, буферні, кемперні), і для автомобілів вони не дуже підходять.

За принципом роботи і стартерні АКБ, і більшість тягових і кемперних - свинцево-кислотні, оскільки мають свинець у полюсних пластинах та кислоту в ролі електроліту.

Фамільна хвороба таких батарей - деградація (сульфатація) пластин через тривале перебування в розрядженому стані. І взагалі, звичайні свинцево-кислотні акумулятори погано переносять глибоке розрядження. І це одна з причин, що спонукала конструкторів створити гелеві АКБ.

Фото: гелева АКБ для авто - як краще вибрати (Getty Images)

Гель замість електроліту

Гелевий акумулятор – це тип батареї, у якій електроліт не перебуває в рідкому стані, а має густу, гелеподібну структуру. Ця субстанція, відома як тиксотропний гель, складається зі звичайного розчину сірчаної кислоти, проте загущеного за допомогою силікагелю – нейтрального адсорбенту, створеного на основі кремнієвих кислот.

Відразу зазначимо, що справжня гелева батарея коштує у 2 – 3 рази дорожче за звичайну електролітну. Але технологічна особливість надає GEL-акумулятору вагомі переваги.

Чим GEL-батарея краща

Головна перевага гелевих акумуляторів - стійкість до глибоких розрядів. Гелеві батареї здатні віддавати більшу частину накопиченої енергії (понад 30–50 %) без шкоди для ресурсу. При тому що класичні АКБ з рідким електролітом можуть пережити лише 5-6 глибоких розрядів за все життя.

Та й живуть наші типові батареї недовго: в оптимальних умовах їхня кількість циклів заряд-розряд не перевищує 400-500. Гелеві ж акумулятори витриваліші - їхній ресурс сягає 1200 циклів.

Крім цього, гелеві АКБ менше піддаються природному старінню, і тривалість їхньої експлуатації легко сягає 10–12 років - проти 4-7 звичайних електролітних.

Але є в гелевих акумуляторів один великий мінус: вони не можуть бути стартерними.

Чи купувати гелеву АКБ для авто?

Ні, не слід цього робити. Якщо йдеться про використання гелевого акумулятора як стартерного для автомобіля, то це сумнівний вибір.

Справжні GEL-батареї не здатні видавати високий струм, необхідний для запуску двигуна. Основне призначення гелевих акумуляторів – робота в буферному або тяговому режимі, а не стартерному.

Але в колах автомобілістів гелевою АКБ часто називають електролітні моделі AGM-типу (Absorbent Glass Mat). Ці батареї мають подібні характеристики до гелевих, проте вони на 20 % дешевші та чудово працюють у стартерному режимі.

Чому акумулятор AGM - не гелевий

AGM-акумулятори містять рідкий електроліт, який проте не плаває вільно між пластинами, а утримується у волоконній матриці. Це підвищує стійкість таких батарей до глибоких розрядів, хоча вони і поступаються в цьому параметрі гелевим акумуляторам.

AGM-батареї використовуються в автомобілях, оснащених численними електронними та електричними системами. Зокрема, вони мають бути під капотом машин із функцією “Старт-Стоп”, яка періодично вимикає двигун, змушуючи акумулятор по кілька хвилин забезпечувати електроживлення всіх систем.

Фото: акумулятор для авто (bosch.com)

Висновок

Акумуляторні батареї типу AGM та гелеві за деякими характеристиками перевершують класичні моделі з рідким електролітом.

Зокрема, вони кращі при використанні в побутових умовах – в автодачі, на яхті, або, наприклад, для резервного живлення квартири через інвертор 12/220 вольт.

Втім, якщо розглядати їх як стартерний акумулятор для авто без енергомістких систем, таких як передпусковий підігрів та “Старт-Стоп”, то переплачувати за технологію AGM або GEL немає сенсу. Хоча їхня наявність не стане перешкодою для роботи авто.