Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ: он был единственным кандидатом
Члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переизбрали Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральным директором. Он будет занимать этот пост еще пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Гебрейесус был единственным кандидатом на пост гендиректора ВОЗ. Его переизбрали подавляющим большинством. Тайное голосование проходило на ежегодном собрании организации.
После своего переизбрания, Гебрейесус сказал, что внимание ВОЗ будет сосредоточено на обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и улучшении работы организации. Он также напомнил, что во время визита в Украину увидел образ более чем 50-летней давности.
"Запах, звук и образ войны. Я не хочу, чтобы такое с кем-то еще случилось", - добавил глава ВОЗ.
Напомним, Гебрейесус находился с визитом в Украине 7 мая. Гендиректор встретился с сотрудниками ВОЗ, которые работают в стране.
Отметим, ранее глава ВОЗ призывал остановить развязанную Россией войну в Украине.
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