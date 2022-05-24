Гебрейесуса переобрали головою ВООЗ: він був єдиним кандидатом

Члени Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) переобрали Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральним директором. Він займатиме цю посаду ще п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гебрейесус був єдиним кандидатом на пост гендиректора ВООЗ. Його переобрали переважною більшістю. Таємне голосування проходило на щорічних зборах Організації.

Після свого переобрання, Гебрейесус сказав, що увага ВООЗ буде зосереджена на забезпеченні готовності до надзвичайних ситуацій і поліпшенні роботи організації. Він також нагадав, що під час візиту в Україну побачив образ більш ніж 50-річної давності.

"Запах, звук і образ війни. Я не хочу, щоб таке з кимось ще сталося",- додав глава ВООЗ.