"Где тот финиш?". Когда Украина станет членом Евросоюза: ответ Зеленского и лидеров ЕС

В частности, Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос сегодня с главой Европейского совета и спросил у него "где тот финиш на этом пути и есть ли он?". Зеленский отметил прогресс в отношениях с Евросоюзом и передал слово Мишелю.

"Мы обсудили сближение Украины и ЕС. Аргументы очень солидные, прочно высказанные. Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей", - отметил Мишель.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен озвучила три направления работы.

"Тот факт, что Украина является суверенным и независимым, она способна определить собственные политические приоритеты для нас очень важно. Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - отметила она.