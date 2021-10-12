UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Где тот финиш?". Когда Украина станет членом Евросоюза: ответ Зеленского и лидеров ЕС

Автор: Александр Мороз

Участники саммита Украина-ЕС - президент Украины Владимир Зеленский, глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - рассказали, что нужно стране для вступления в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления участников в ходе общения со СМИ.

В частности, Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос сегодня с главой Европейского совета и спросил у него "где тот финиш на этом пути и есть ли он?". Зеленский отметил прогресс в отношениях с Евросоюзом и передал слово Мишелю.

"Мы обсудили сближение Украины и ЕС. Аргументы очень солидные, прочно высказанные. Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей", - отметил Мишель.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен озвучила три направления работы.

"Тот факт, что Украина является суверенным и независимым, она способна определить собственные политические приоритеты для нас очень важно. Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - отметила она.

Напомним, летом 2021 года Зеленский предложил Европейскому совету сделать первый шаг по интеграции Украины в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзШарль Мишель