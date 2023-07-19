ГД ООН та "Метінвест" відкрили в Запоріжжі центр психологічної та юридичної допомоги

У Запоріжжі почав роботу перший ком’юніті-центр "Опліч ХАБ" - безпечний інклюзивний простір, де відвідувачам пропонують індивідуальні психологічні консультації, групову арттерапію для дорослих і дітей, йогу, лекції та майстер-класи, а також юридичні консультації. Усі послуги центра безплатні та конфіденційні.

Ця ініціатива є продовженням проекту Mental Help ГД ООН в Україні, що спрямована на надання безплатної психологічної допомоги українцям у воєнний час. Відкриття центру організували гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" "Рятуємо життя" та Глобальний договір (ГД) ООН в Україні, за сприяння Запорізької обласної ради й інших партнерів.

"Метінвест" допоміг облаштувати та вмеблювати приміщення для організації центру, а також залучив психологів і персонал. У майбутньому планується відкриття таких центрів і в інших містах, де працюють підприємства Метінвесту.

"На сімнадцятий місяць війни кожен із нас перебуває у стані психологічного виснаження. Ми навчилися тримати це виснаження у собі, але це негативно впливає на наше ментальне здоров’я. Є велика кількість жінок, що мають стати опорою для своїх дітей, для своїх коханих, які повернуться з війни. Їхнє ментальне здоров’я в пріоритеті. Багато дітей через стрес можуть мати певні психологічні травми, навіть якщо їх не видно неозброєним оком", - повідомила директор зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи Тетяна Петрук.

У хабі працюють фахівці у сфері психології, арттерапії та йоги, які пройшли навчання від міжнародних експертів з Israel Trauma Coalition, UCLA та University of Denver.

"Немає фізичного здоров’я без ментального, а ментального - без фізичного. Протягом дуже тривалого часу запоріжці та вимушені переселенці перебувають у постійному стресі. Багато хто намагається тримати всі емоції в собі, але це тільки шкодить", - додала голова Запорізької обласної ради Олена Жук.

Усі, хто хоче отримати допомогу "Опліч ХАБу", можуть звертатися за адресою: вул. Добролюбова, 7, Запоріжжя. Записатися для участі в активностях центру можна за телефоном +380 66 853 78 98 або завітавши до центру.