ГД ООН и "Метинвест" открыли в Запорожье центр психологической и юридической помощи

В Запорожье начал работу первый коммьюнити-центр "Оплич ХАБ" - безопасное инклюзивное пространство, где посетителям предлагают индивидуальные психологические консультации, групповую арттерапию для взрослых и детей, йогу, лекции и мастер-классы, а также юридические консультации. Все услуги центра бесплатны и конфиденциальны.

Эта инициатива является продолжением проекта Mental Help ГД ООН в Украине, направленного на предоставление бесплатной психологической помощи украинцам в военное время. Открытие центра организовали гуманитарная инициатива группы "Метинвест" "Спасаем жизнь" и Глобальный договор (ГД) ООН в Украине при содействии Запорожского областного совета и других партнеров.

"Метинвест" помог обустроить и меблировать помещения для организации центра, а также привлек психологов и персонал. В будущем планируется открытие таких центров и в других городах, где работают предприятия Метинвеста.

"На семнадцатый месяц войны каждый из нас находится в состоянии психологического истощения. Мы научились держать это истощение в себе, но это негативно влияет на наше ментальное здоровье. Есть большое количество женщин, которые должны стать опорой для своих детей, для своих любимых, которые вернутся с войны. Их ментальное здоровье в приоритете. Многие дети из-за стресса могут иметь определенные психологические травмы, даже если они не видны невооруженным глазом", - сообщила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы Татьяна Петрук.

В хабе работают специалисты в сфере психологии, арттерапии и йоги, которые прошли обучение от международных экспертов по Israel Trauma Coalition, UCLA и University of Denver.

"Нет физического здоровья без ментального, а ментального - без физического. В течение очень длительного времени запорожцы и вынужденные переселенцы находятся в постоянном стрессе. Многие пытаются держать все эмоции в себе, но это только вредит", - добавила председатель Запорожского областного совета Елена. Жук.

Все, кто хочет получить помощь "Оплич ХАБ", могут обращаться по адресу: ул. Добролюбова, 7, Запорожье. Записаться для участия в активностях центра можно по телефону +380 66 853 78 98 или посетив центр.