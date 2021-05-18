ГБР завершило расследование против Тупицкого

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого . Его подозревают в участии в незаконном завладении активами "Зуевского энергомеханического завода".

"В октябре 2018 подозреваемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Также в течении 2018-2019 годов бывший глава КСУ неоднократно предоставлял следователю ГПУ в этом же производстве заведомо ложные показания.

"Сейчас, учитывая то, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта, стороне защиты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - добавили в ОГП.