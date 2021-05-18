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ГБР завершило расследование против Тупицкого

Автор: Игорь Литвиненко

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его подозревают в участии в незаконном завладении активами "Зуевского энергомеханического завода".

О завершении расследования сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В октябре 2018 подозреваемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Также в течении 2018-2019 годов бывший глава КСУ неоднократно предоставлял следователю ГПУ в этом же производстве заведомо ложные показания.

"Сейчас, учитывая то, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта, стороне защиты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - добавили в ОГП.

Напомним, против Тупицкого ведут дело еще с 2013 года. Речь идет о завладении активам Зуевского энергомеханического завода. Расследование его дела продлили до 28 мая.

На прошлой неделе в доме Тупицкого сотрудники СБУ проводили обыски.

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