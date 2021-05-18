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ДБР завершило розслідування проти Тупицького

Автор: Ігор Литвиненко

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького. Його підозрюють в участі в незаконному заволодінні активами "Зуєвського енергомеханічного заводу".

Про завершення розслідування повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"У жовтні 2018 підозрюваний з корисливих мотивів і в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, скоїв підкуп свідка, маючи на меті, щоб він відмовився від дачі показань або надав завідомо неправдиві показання в кримінальному провадженні, пов'язаному з протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуєвський енергомеханічний завод", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Також протягом 2018-2019 років колишній глава КСУ неодноразово надавав слідчому ГПУ в цьому ж виробництві завідомо неправдиві показання.

"Зараз, з огляду на те, що зібрані в ході досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, надано доступ до матеріалів досудового розслідування", - додали в ОГП.

Нагадаємо, проти Тупицького ведуть справу ще з 2013 року. Йдеться про заволодіння активами Зуєвського енергомеханічного заводу. Розслідування його справи продовжили до 28 травня.

Минулого тижня в будинку Тупицького співробітники СБУ проводили обшуки.

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