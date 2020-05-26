Дела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении двух экс-судей

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование касательно двух бывших судей Сосновского районного суда Черкасс. Они в январе 2014 года незаконно арестовали 17 участников Революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также отмечается, что судьи принимали решения об аресте участников без надлежащих доказательств о совершении ними массовых беспорядков.

При этом отмечается, что они незаконно препятствовании организации и проведению сборов, митингов, уличных походов и демонстраций.

Напомним, по данному делу заочно арестовали бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

Ранее суд заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича.