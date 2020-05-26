Справи Майдану: ДБР завершило розслідування в відношенні екс-суддів

У січні 2014 року екс-судді вчинили протиправні дії щодо громадян 17
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Соснівського районного суду Черкас. Вони в січні 2014 року незаконно заарештували 17 учасників Революції гідності.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Також зазначається, що судді приймали рішення про арешт учасників без належних доказів про скоєння ними масових заворушень.
При цьому наголошується, що вони незаконно перешкоджання організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
Нагадаємо, у даній справі заочно заарештували колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва.
Раніше суд заочно заарештував колишнього президента Віктора Януковича.
Автор: Валерія Мрачковська