ГБР завершило расследование еще одного дела Тупицкого

Государственное бюро расследований завершило расследование еще одного дела в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Речь идет о подозрении во вмешательстве в работу автоматизированной системы для выплаты заработных плат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госбюро расследований.
Сообщается, что указом президента от 29 декабря 2020 года Тупицкий был отстранен от должности, но самовольно продолжил руководить КСУ. По данным следствия, он передал главному бухгалтеру личный ключ с квалифицированной электронной подписью.
С его помощью через систему "Клиент Казначейства - Казначейство" период с 29 декабря 2020 до 9 февраля 2021 были подписаны документы на выплату заработных плат, премий, пособий и надбавок в Конституционном суде.
Следствие квалифицирует действия Тупицкого и главного бухгалтера КСУ как подстрекательство и пособничество, а также несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - говорится в сообщении.
Сегодня Государственная казначейская служба Украины заблокировала квалифицированную электронную подпись Тупицкого на основании письма ГБР.
Напомним, в мае 2021 года в Подольский районный суд Киева передали обвинительное заключение в отношении Тупицкого, которого будут судить за подкуп свидетеля.