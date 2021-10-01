ГБР завершило расследование еще одного дела Тупицкого

Государственное бюро расследований завершило расследование еще одного дела в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Речь идет о подозрении во вмешательстве в работу автоматизированной системы для выплаты заработных плат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госбюро расследований .

Сообщается, что указом президента от 29 декабря 2020 года Тупицкий был отстранен от должности, но самовольно продолжил руководить КСУ. По данным следствия, он передал главному бухгалтеру личный ключ с квалифицированной электронной подписью.

С его помощью через систему "Клиент Казначейства - Казначейство" период с 29 декабря 2020 до 9 февраля 2021 были подписаны документы на выплату заработных плат, премий, пособий и надбавок в Конституционном суде.

Следствие квалифицирует действия Тупицкого и главного бухгалтера КСУ как подстрекательство и пособничество, а также несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", - говорится в сообщении.

Сегодня Государственная казначейская служба Украины заблокировала квалифицированную электронную подпись Тупицкого на основании письма ГБР.