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ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:25
ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького Фото: Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Державне бюро розслідувань завершило розслідування ще однієї справи щодо колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Йдеться про підозру у втручанні в роботу автоматизованої системи для виплати заробітних плат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держбюро розслідувань.

Повідомляється, що указом президента від 29 грудня 2020 року Тупицький був відсторонений від посади, але самовільно продовжив керувати КСУ. За даними слідства, він передав головному бухгалтеру особистий ключ з кваліфікованим електронним підписом.

З його допомогою через систему "Клієнт Казначейства - Казначейство" період з 29 грудня 2020 року до 9 лютого 2021 року були підписані документи на виплату заробітних плат, премій, допомог та надбавок у Конституційному суді.

Слідство кваліфікує дії Тупицького і головного бухгалтера КСУ як підбурювання і пособництво, а також несанкціоноване втручання до роботи автоматизованої системи за попередньою змовою.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні Державна казначейська служба України заблокувала кваліфікований електронний підпис Тупицького на підставі листа ДБР.

Нагадаємо, у травні 2021 року до Подільського районного суду Києва передали обвинувальний висновок щодо Тупицького, якого судитимуть за підкуп свідка.

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ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького
ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького
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