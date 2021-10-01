ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького

Державне бюро розслідувань завершило розслідування ще однієї справи щодо колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Йдеться про підозру у втручанні в роботу автоматизованої системи для виплати заробітних плат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держбюро розслідувань .

Повідомляється, що указом президента від 29 грудня 2020 року Тупицький був відсторонений від посади, але самовільно продовжив керувати КСУ. За даними слідства, він передав головному бухгалтеру особистий ключ з кваліфікованим електронним підписом.

З його допомогою через систему "Клієнт Казначейства - Казначейство" період з 29 грудня 2020 року до 9 лютого 2021 року були підписані документи на виплату заробітних плат, премій, допомог та надбавок у Конституційному суді.

Слідство кваліфікує дії Тупицького і головного бухгалтера КСУ як підбурювання і пособництво, а також несанкціоноване втручання до роботи автоматизованої системи за попередньою змовою.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні Державна казначейська служба України заблокувала кваліфікований електронний підпис Тупицького на підставі листа ДБР.