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ГБР заработает в сентябре 2018 года, - Труба

НовостиПолитика    14.06.2018 - 12:10
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

Также ГБР будет расследовать уголовные производства в сфере военных преступлений

Государственное бюро расследований (ГБР) должно заработать с сентября 2018 года. Об этом сообщил председатель ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

"С ноября 2017 года мы начали собирать по деталям механизм ГБР для того, чтобы в сентябре начать свою работу", - заявил Труба.

По его словам ГБР будет расследовать все уголовные производства в отношении должностных лиц и судей. Исключением будут производства, которые будут расследоваться работниками НАБУ.

"Также ГБР будет расследовать уголовные производства в сфере военных преступлений", - добавил он.

По его словам, сейчас продолжаются конкурсы в ГБР.

"Сегодня в Государственном бюро расследований продолжаются конкурсы на 701 должность для того, чтобы в сентябре мы с профессиональным коллективом начали работу. Никто никогда ничего подобного в таких объемах не делал. Но, конечно есть и определенные проблемы, решение которых в ближайшее время поможет более эффективно и быстро заработать ГБР ", - заявил Труба.

Напомним, 7 июня Труба сообщил, что офис Совета Европы в Украине будет помогать в формировании ГБР.

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Теги публикации: Госбюро расследований, трубопровод, преступления  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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