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ГБР задержало полицейского, требовавшего у пьяного водителя взятку

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 12:58
ГБР задержало полицейского, требовавшего у пьяного водителя взятку
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полицейский обещал не привлекать водителя к ответственности за управление авто в нетрезвом виде

Следователи Государственного бюро расследований во Львовской области задержали патрульного полицейского, который требовал у водителя 10 тысяч гривен взятки за непривлечение того к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейского задержали во время получения 300 евро.

"Правоохранитель требовал от водителя 10 тысяч гривен взятки. За "вознаграждение" полицейский обещал не привлекать его к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Следователи ГБР задержали полицейского во время получения части неправомерной выгоды в сумме 300 евро", - информируют в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании правоохранителю меры пресечения. В случае доказательства вины патрульному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре следователь требовал у предпринимателя 250 тысяч гривен за закрытие дела о нарушении санитарных правил и норм.

Как писало РБК-Украина, правоохранители направили в суд дело в отношении сотрудника Волынского управления Департамента внутренней безопасности полиции, которого обвиняют в вымогательстве.

Так, оперуполномоченный требовал и получил 3 тысячи долларов неправомерной выгоды от фрилансера, которого он обвинил в распространении вредоносного программного обеспечения. Правоохранитель обещал за вознаграждение не передавать информацию о якобы незаконной деятельности в полицию.

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