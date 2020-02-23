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ДБР затримало поліцейського, який вимагав у п'яного водія хабар

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 12:58
ДБР затримало поліцейського, який вимагав у п'яного водія хабар
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поліцейський обіцяв не притягати водія до відповідальності за керування авто в нетверезому вигляді

Слідчі Державного бюро розслідувань у Львівській області затримали патрульного поліцейського, який вимагав у водія 10 тисяч гривень хабара за непритягнення того до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Поліцейського затримали під час отримання 300 євро.

"Правоохоронець вимагав від водія 10 тисяч гривень хабара. За "винагороду" поліцейський обіцяв не притягати його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі ДБР затримали поліцейського під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 300 євро", - інформують у відомстві.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання правоохоронцю запобіжного заходу. У разі доведення провини патрульному загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Дніпрі слідчий вимагав у підприємця 250 тисяч гривень за закриття справи про порушення санітарних правил і норм.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці направили до суду справу стосовно співробітника Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції, якого звинувачують у вимаганні.

Так, оперуповноважений вимагав і отримав 3 тисячі доларів неправомірної вигоди від фрілансера, якого він звинуватив у поширенні шкідливого програмного забезпечення. Правоохоронець обіцяв за винагороду не передавати інформацію про нібито незаконну діяльність у поліцію.

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