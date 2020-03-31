ГБР задержало офицера Минобороны за взятку

Фото: удостоверение задержанного офицера Минобороны (dbr.gov.ua)

Военный получил 84 тыс. грн за обещание отправить коллегу в командировку в составе миротворческой миссии ООН

В Хмельницком следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке офицера Министерства обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что чиновник одного из отделений зонального отдела военной службы правопорядка Минобороны требовал и получил 84 тыс. гривен от военного одной из воинских частей Винницкой области.

"За "вознаграждение" офицер обещал включить пострадавшего в список лиц на командировку в составе миротворческой миссии ООН в Республике Конго", - рассказали в ГБР.

Офицера задержали сразу после получения им денег на банковскую карту. Военному грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Руководство досудебным расследованием в уголовном деле по данному факту будет осуществлять прокуратура Винницкой области.

Напомним, в феврале сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в 5 тысяч долларов директора одного из заводов концерна “Укроборонпром”.

Также РБК-Украина сообщало, что НАБУ разоблачило пятерых человек в организации коррупционной схемы в государственном предприятии "Электротяжмаж".