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ГБР вызывает на допрос Порошенко: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызывают на допрос. Государственное бюро расследований назначило дату - 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

"В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11.00 31 января 2022 года", - сообщили в ГБР.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что бывший президент выполнил решение суда в части передачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января "уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда".

Отметим, Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности:

  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу;
  • прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
  • не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы.

Напомним, Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляций на меру пресечения Порошенко.

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Петр Порошенко