ДБР викликає на допит Порошенка: названо дату

"Наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на 11.00 31 січня 2022 року", - повідомили в ДБР.

Крім того, у відомстві повідомили, що колишній президент виконав рішення суду у частині передачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня "вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду"..

Зазначимо, Порошенка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Печерський районний суд Києва раніше обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: