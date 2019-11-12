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ГБР сообщило подробности стрельбы полицейским в харьковском метро

Новости » Общество     12.11.2019 - 16:27
ГБР сообщило подробности стрельбы полицейским в харьковском метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время осмотра вещей полицейского обнаружили вещество, похожее на психотроп

Государственное бюро расследований открыло дело в отношении полицейского, открывшего стрельбу 12 ноября в харьковском метро. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что во время осмотра вещей полицейского было обнаружено вещество, внешне похожее на психотропное средство.

"Находясь в наряде, правоохранитель около 2:00 ночи якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее - произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег", - уточнили в ГБР.

На данный момент решается вопрос относительно сообщения задержанному полицейскому о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 Уголовного кодекса Украины). Также решается вопрос избрания в отношении него меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что инцидент произошел в Харькове на станции метро "Научная". В результате стрельбы никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Харькове в одном из супермаркетов подросток выстрелил из пневматического пистолета в сторону посетителей. В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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