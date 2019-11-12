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ДБР повідомило подробиці стрілянини поліцейським у харківському метро

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 16:27
ДБР повідомило подробиці стрілянини поліцейським у харківському метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час огляду речей поліцейського виявили речовину, схожу на психотроп

Державне бюро розслідувань відкрило справу стосовно полицейского, який відкрив стрілянину 12 листопада в харківському метро. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що під час огляду речей поліцейського було виявлено речовину, зовні схожу на психотропний засіб.

"Перебуваючи в наряді, правоохоронець близько 2:00 ночі нібито помітив сторонніх осіб на закритій станції метрополітену і викликав наряд спецпідрозділу патрульної поліції ТОР. Прибувши на місце виклику, спецназівці виявили, що поліцейський закрився в одній із службових кімнат, а коли вийшов з неї зробив кілька пострілів з вогнепальної зброї в бік колег", - уточнили в ГБР.

На даний момент вирішується питання щодо повідомлення затриманому поліцейському про підозру у посяганні на життя співробітника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України). Також вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що інцидент стався в Харкові на станції метро "Наукова". В результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що в Харкові в одному з супермаркетів підліток вистрілив з пневматичного пістолета в бік відвідувачів. В результаті пригоди 39-річна жінка та її 19-річний син отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

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