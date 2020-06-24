ГБР сообщило о подозрении Януковичу и двум экс-министрам обороны

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. Их подозревают в совершении государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование установило, что с 2012 по 2014 год бывшие чиновники совершили госизмену, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также предоставили России и ее представителям помощь в подрывной деятельности против Украины.

Они осуществили целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины. Оно заключалось в том, что они расформировали отдельные воинские объединений, части и подразделения. Также Янукович и бывшие министры обороны изменили места дислокации военных.

Такие действия совершались, в частности, на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что Дмитрий Саламатин возглавлял Министерство обороны с февраля до декабря 2012 года, а Павел Лебедев - с декабря 2012 года до февраля 2014 года.

Напомним, ранее Виктора Януковича вызвали на допрос в ГБР по делу Владимира Заманы.