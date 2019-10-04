ГБР сообщило о подозрении начальнику Херсонской областной ГСЧС

Фото: ГСЧС Херсонской области (ГБР)

Чиновника подозревают в растрате 235 тыс. грн

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что в 2016 году чиновник заключил договор на закупку 83 720 литров бензина и 61 500 литров дизельного топлива на общую сумму около 2,7 млн грн.

Позже чиновник заключил дополнительное соглашение с изменениями, по которому цена за 1 литр топлива была на 10% выше первоочередной стоимости. При этом экспертами установлено, что никакого роста цен в тот период не было.

"Таким образом, дополнительные соглашения были заключены безосновательно и с нарушением бюджетного законодательства. Это привело к дополнительной уплате бюджетных средств за фактически поставленный товар в сумме более 235 тысяч гривен", - отметили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, готовится ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.

Начальнику ГУ ГСЧС инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украина).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ГБР открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. Дело открыли по факту возможного злоупотребления властью.

Также РБК-Украина сообщало, что следователи ГБР задержали оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области за совершение смертельной аварии с велосипедистом.