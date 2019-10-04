ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР повідомило про підозру начальнику Херсонської обласної ДСНС

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 10:30
ДБР повідомило про підозру начальнику Херсонської обласної ДСНС
Фото: ДСНС Херсонської області (ДБР)

Чиновника підозрюють у розтраті 235 тис. грн

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Херсонській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що в 2016 році чиновник уклав договір на закупівлю 83 720 літрів бензину і 61 500 літрів дизельного палива на загальну суму близько 2,7 млн грн.

Пізніше чиновник уклав додаткову угоду із змінами, за яким ціна за 1 літр палива була на 10% вище першочергової вартості. При цьому експертами встановлено, що ніякого зростання цін в той період не було.

"Таким чином, додаткові угоди були укладені безпідставно і з порушенням бюджетного законодавства. Це призвело до додаткової сплати бюджетних коштів за фактично поставлений товар у сумі понад 235 тисяч гривень", - зазначили в ГБР.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, готується клопотання про його відсторонення від займаної посади.

Начальнику ГУ ДСНС інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. Справу відкрили за фактом можливого зловживання владою.

Також РБК-Україна повідомляло, що слідчі ДБР затримали оперуповноваженого Управління захисту економіки в Кіровоградській області за вчинення смертельної аварії з велосипедистом.

ДБР затримало поліцейського, який напідпитку насмерть збив велосипедиста Справа Луценка в ДБР стосується можливих зв'язків з гральним бізнесом
Новини України подозрениеДСНСДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся