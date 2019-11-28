ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харьковской области выявили канал контрабанды на таможне

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 21:18
В Харьковской области выявили канал контрабанды на таможне
Фото: обыски на пункте пропуска (Facebook / DPSUkraine)

Было открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением

Сотрудники Госбюро расследований совместно с пограничниками разоблачили и блокировали канал контрабанды на территорию Российской Федерации в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы в Facebook.

Как сообщается, на пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили и блокировали канал перемещения в РФ товаров без надлежащего таможенного оформления. В ходе обысков в служебных помещениях таможни правоохранители обнаружили 137 тыс. гривен, 87 тыс. российских рублей, 760 тысяч долларов и 60 евро. Также были изъяты вещественные доказательства и служебная документация.

"Правоохранителями установлено исполнителей и пособников противоправной деятельности, изъято и направлено на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и много другого товара, который дельцы планировали отправить на российский рынок", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что обыски проводились в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть превышение служебного положения. Сейчас следственные действия продолжаются.

В Харьковской области выявили канал контрабанды на таможне

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски у заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского и других сотрудников Государственной фискальной службы. Накануне ГБР совместно с ГПУ провело обыски на таможенных постах в аэропорту "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне.

Альперина попросят взять под стражу с залогом 280 млн гривен, - источник В ГБР рассказали подробности обысков у Зверобой
Новости Украины Государственная пограничная службаХарьковконтрабандаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь