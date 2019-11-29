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ДБР повідомило про підозру головному інспектору митниці "Краковець"

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 09:21
ДБР повідомило про підозру головному інспектору митниці "Краковець"
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Митник вніс недостовірні дані до бази даних, що завдало збитків бюджету 1,93 млн гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у зловживанні службовим становищем головному державному інспектору відділу митного оформлення поста "Краковець", який завдав збитків державі в 1,93 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що митник вніс в базу даних недостовірні відомості, що дозволило заїхати на територію України автомобільного крану без сплати митного платежу.

"В результаті дій митника, державний бюджет недоотримав податки в сумі 1,93 млн гривень", - розповіли в ГБР.

Чиновнику повідомили підозра по ч. ст 2. 364 Кримінального кодексу України (умисне зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). Митнику загрожує позбавлення волі від трьох до шести років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ДБР викрило і блокувало канал контрабанди на територію Російської Федерації в Харківській області. Було відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Також повідомлялося, що в Київській області на хабарі затримали посадова особа Ірпінського відділення Вишгородської фіскальної служби. Він отримав від підприємця 2,5 тис. доларів.

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