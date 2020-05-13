ГБР: к сливу данных украинцев могут быть причастны должностные лица МВД и ГМС

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы в причастности к распространению персональных данных граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГБР.

По факту утечки данных следователи ГБР начали досудебное расследование.



"По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом... причинившее существенный вред, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, ранее расследования инцидента также начали в Нацполиции и Службе безопасности Украины.

Вчера стало известно, что в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов "слил" базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. При этом количество информации, которое доступно в вішеупомянутом боте, в десятки раз превышает ту, с которой работает приложение. Служба безопасности Украины уже начала расследование.