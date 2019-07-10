ГБР "сливает" государственные тайны в Москву, - адвокат

Государственное бюро расследований (ГБР) "сливает" государственные тайны в Москву. Об этом заявил адвокат, управляющий партнер Адвокатского обьединения "Головань и партнеры" Игорь Головань, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

"Как бы не раздувал щеки господин директор Государственного бюро Роман Труба, рассуждая на камеру о тайне следствия и других тайнах, достаточно подписаться на телеграм-канал "известного юриста Андрея Портнова", чтобы убедиться, что для этого многолетнего друга руководителя президентского офиса в ГБР нет никаких тайн", - написал адвокат.

Он отметил, что многолетний друг руководителя президентского офиса получает и публикует копии ему не отправленных писем раньше, чем их получают адресаты, сообщает о повестках, обысках и временных доступах в процессах по его заявлениям и не только.

"Еще и хвастается, что публикует лишь часть известной ему информации (по его собственным словам – 5-10 процентов). В последнее время известный юрист публикует документы и информацию ГБР не так нагло. Ссылается на "слухи" и "данные из правоохранительных кругов", - пишет юрист.

С учетом сказанного выше, считает адвокат, некоторые производства ГБР, например, об украинских моряках и кораблях, о ситуационной комнате, выглядят как спецоперации по организации каналов доступа к государственным секретам Украины.

"Чиновники ГБР с использованием возможностей центрального органа исполнительной власти собирают сведения об обстоятельствах перехода украинских кораблей, обсуждения и решения, что происходили в ситуационной комнате", - написал он.