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ГБР разоблачило новую схему переправки призывников за границу

Фото: ГБР разоблачило схему переправки призывников за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили новую схему переправки за границу мужчин призывного возраста. Их вывозили под видом волонтеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что ГБР вместе с пограничниками задержало четырех местных жителей Одесской области. Они организовали нелегальную переправку мужчин призывного возраста в Молдову. При этом их выдавали за "волонтеров".

"Клиентам" подозреваемые представлялись представителями территориальной обороны Одесской области. Злоумышленники брали за каждого переправленного за границу так называемого "волонтера" от 10 до 12 тысяч долларов США.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.

Напомним, ранее ГБР разоблачило иностранца, организовавшего вывоз за границу призывников.

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