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ДБР викрило нову схему переправлення призовників за кордон

Фото: ДБР викрило схему переправлення призовників за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили нову схему переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Їх вивозили під виглядом волонтерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Відзначається, що ДБР разом з прикордонниками затримало чотирьох місцевих жителів Одеської області. Вони організували нелегальне переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. При цьому їх видавали за "волонтерів".

"Клієнтам" підозрювані представлялися представниками територіальної оборони Одеської області. Зловмисники брали за кожного переправленого за кордон так званого "волонтера" від 10 до 12 тисяч доларів США.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило іноземця, який організував вивезення за кордон призовників.

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