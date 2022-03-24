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ГБР разоблачило иностранца, организовавшего вывоз призывников из Украины

Фото: ГБР разоблачило иностранца, организовавшего вывоз призывников из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники ГБР задержали двух призывников, которые пытались сбежать из Украины. Схему побега организовал гражданин Молдовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР совместно с пограничниками перекрыли устойчивый канал переправки военнообязанных в Молдову. Задержаны два брата, которые пытались незаконно сбежать из Украины, чтобы избежать призыва на военную службу", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, переправку призывников в соседнюю страну организовал иностранец. Мужчина получал 1,5 тысячи долларов за каждого человека, которая желала покинуть Украину.

Двое его сообщников отвезли призывников на несколько километров от пункта пропуска "Серпневое-Бесерабяска" в Одесской области. Там они должны были пересечь границу. Уже в Молдове их должны были встретить две женщины и за дополнительную оплату переправить автомобиль беглецов через пункт пропуска.

Фото: ГБР разоблачило иностранца, который организовал вывоз призывников из Украины (t.me/DBRgovua/2378)

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