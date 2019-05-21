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ГБР расследует возможную госизмену первых лиц государства

Новости » Политика    21.05.2019 - 13:05
ГБР расследует возможную госизмену первых лиц государства
Фото: директор ГБР Роман Труба (РБК-Украина)

Речь идет о захвате РФ украинских кораблей в Керченском проливе

Государственное бюро расследований расследует возможное совершение должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

В ГБР сообщили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива. Начато досудебное расследование.

"Следователи центрального аппарата ГБР 21.05.2019 по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.

Отметим, 25 ноября 2018 года РФ напала на украинские корабли в Керченском проливе и захватила моряков. После этого ряд стран, в частности США, Германия, Франция, Великобритания, Литва и Австрия призвали Москву освободить военных моряков. Также США и ЕС ввели санкции против РФ из-за ее агрессивных действий. Однако РФ проигнорировала заявления Запада и оставила моряков под стражей, как минимум, до апреля этого года.

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