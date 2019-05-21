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ДБР розслідує можливу держзраду перших осіб держави

Новини » Політика    21.05.2019 - 13:05
ДБР розслідує можливу держзраду перших осіб держави
Фото: директор ДБР Роман Труба (РБК-Україна)

Мова йде про захоплення РФ українських кораблів у Керченській протоці

Державне бюро розслідувань розслідує можливе вчинення службовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, кримінальних злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

В ГБР повідомили, що мова йде про події 25 листопада 2018, пов'язані із здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське моря в районі Керченської протоки. Розпочато досудове розслідування.

"Слідчі центрального апарату ДБР 21.05.2019 за заявою Портнова В. внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення службовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, кримінальних злочинів, передбачених ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 111 КК (державна зрада) і 426-1 КК (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень)", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року РФ напала на українські кораблі в Керченській протоці і захопила моряків. Після цього низка країн, зокрема США, Німеччина, Франція, Великобританія, Литва і Австрія закликали Москву звільнити військових моряків. США і ЄС ввели санкції проти РФ через її агресивні дії. Однак РФ проігнорувала заяви Заходу і залишила моряків під вартою як мінімум до квітня цього року.

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