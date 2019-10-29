ГБР расследует возможное похищение автомобиля полицейскими

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении возможного похищения сотрудниками полиции автомобиля Mazda. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что уголовное производство зарегистрировано по информации в СМИ и соцсетях.

"Автомобилем, похищенным полгода назад у киевлянина длительное время пользовались двое братьев - действующие работники полиции города Харькова", - сообщили в ГБР.

Сейчас следователи Государственного бюро расследований принимают меры по установлению местонахождения автомобиля и основания его возможного противоправного использования правоохранителями. Кроме того, следователи ГБР предоставят оценку действиям правоохранителей, которые расследовали факт похищения автомобиля потерпевшего.

"Квалификация: превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, ГБР расследует более тысячи уголовных дел за насилие со стороны правоохранителей. Из 1300 производств 55 уголовных дел расследуются по фактам пыток.

Также РБК-Украина сообщало, что следователи ГБР сообщили о подозрении в истязании двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области. Так, двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух людей и доставили в участок. Они "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки.