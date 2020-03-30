ГБР расследует связанный с Ермаком скандал по нескольким статьям

По факту распространение видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака следователи Госбюро расследований (ГБР) расследуют уголовное дело по четырем статьям. Об этом РБК-Украина сообщили в ГБР.

Сообщается, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины Гео Леросом видео с Денисом Ермаком (братом Андрея Ермака).

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены Офисом генпрокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно:

ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело на основании обращения нардепа Гео Лероса. Накануне он обнародовал видео с Денисом Ермаком, на котором тот обсуждал назначение на различные высокие должности. Предполагается, что через Дениса Ермака отдельные назначения за крупные суммы якобы согласовывались в Офисе президента.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков уже объявил, что Андрей Ермак на отдельном брифинге даст все разъяснения по поводу этих видеозаписей.