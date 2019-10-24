ГБР расследует растрату средств детективами НАБУ, - адвокат

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам адвоката, НАБУ незаконно заказало научное исследование по формуле "Роттердам+"

НАБУ незаконно заказало научное исследование по формуле "Роттердам+", которое обошлось в 180 тыс. грн, таким образом действия детективов квалифицируются как растрата. Об этом на своей написала адвокат защиты Ирина Одинец.

"Не так давно НАБУ заказало у научных сотрудников Института экономики и экономического прогнозирования НАН Украины исследование, которое должно было обосновать убытки государства от введения формулы "Роттердам+". Исследование это никто не видел, но академик Геец, возглавляющий институт, в одном из интервью заявлял, что убытков они не нашли.

Но интересно не только это. НАБУ заплатило 180 тысяч грн. За исследование, хотя права на это не имело - проведение научных работ ещё и на платной основе ни одним нормативными актом не предусмотрено", - пояснила адвокат.

По ее словам, в июле в ГБР поступило заявление о преступлении, совершенном детективами НАБУ и должно было начаться следствие. По ст 191 УК - растрата госимущества. При этом она подозревает, что компенсацию расходов на это исследование детективы переложат на подозреваемых.

"6 сентября 2019 ГБР возбудила дело против НАБУ по ст. 191 УК - растрата государственного имущества. Я не сомневаюсь, что в конце концов счет за проведение научной работы будет перенаправлен подозреваемым, только вопрос как? Имеют подозреваемые право оплачивать научные работы, заказанные правоохранителями? - Ответ очевиден - нет. То есть, совершенно ясно, что 180 тыс. возвращены в государственный бюджет не будут. За полтора месяца ГБР могла бы как минимум допросить работников НАБУ, которые оплатили и согласовали растрату бюджета, а также детективов, написавших постановление о проведении такой научной работы", - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в распоряжении прокуроров есть ряд экспертиз, которые подтверждают экономическую обоснованность формулы "Роттердам+", однако прокуроры САП отказываются предоставлять эти экспертизы суду.

Так, в САП есть экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, согласно которой действие формулы Роттердам+ не нанесло убытков государству. Об этом во время судебного заседания по делу заявил прокурор Виталий Пономаренко.

Как заявила адвокат, это является прямым нарушением статьи 9 УПК, которая обязывает полно и беспристрастно исследовать обстоятельства производства и выявить как те обстоятельства, которые изобличают, так и те, которые оправдывают подозреваемого или обвиняемого.